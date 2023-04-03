Впервые за несколько лет: Кулеба едет в Брюссель на заседание Комиссии Украина-НАТО

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"3-4 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит рабочий визит в Брюссель для участия в официальном заседании Комиссии Украина - НАТО. Это будет первое заседание комиссии на уровне министров иностранных дел с участием Украины с 2017 года", - сообщил Николенко.

Детали

Глава украинской дипломатии, как указано, проведет важные переговоры в контексте подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле.

Кулеба, как ожидается, также подробно обсудит шаги для усиления обороноспособности Украины, в частности новые поставки вооружения и производство боеприпасов, усиление санкционного давления на россию, создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и гуманитарную помощь.

Напомним

В течение многих лет венгерская сторона блокировала созыв встреч Украина-НАТО на уровне министров, но теперь Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, что они проведут встречу в начале апреля.