Впервые за несколько лет: Кулеба едет в Брюссель на заседание Комиссии Украина-НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3-4 апреля совершит рабочий визит в Брюссель, в частности, для участия в официальном заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, которое проводят впервые с 2017 года. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook, пишет УНН.
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"3-4 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит рабочий визит в Брюссель для участия в официальном заседании Комиссии Украина - НАТО. Это будет первое заседание комиссии на уровне министров иностранных дел с участием Украины с 2017 года", - сообщил Николенко.
Детали
Глава украинской дипломатии, как указано, проведет важные переговоры в контексте подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле.
Кулеба, как ожидается, также подробно обсудит шаги для усиления обороноспособности Украины, в частности новые поставки вооружения и производство боеприпасов, усиление санкционного давления на россию, создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и гуманитарную помощь.
Напомним
В течение многих лет венгерская сторона блокировала созыв встреч Украина-НАТО на уровне министров, но теперь Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, что они проведут встречу в начале апреля.