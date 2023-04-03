Уперше за кілька років: Кулеба їде до Брюсселя на засідання Комісії Україна-НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3-4 квітня здійснить робочий візит до Брюсселя, зокрема, для участі в офіційному засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, яке проводять вперше з 2017 року. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook, пише УНН.
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"3-4 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Брюсселя для участі в офіційному засіданні Комісії Україна - НАТО. Це буде перше засідання комісії на рівні міністрів закордонних справ за участі України з 2017 року", - повідомив Ніколенко.
Деталі
Очільник української дипломатії, як вказано, проведе важливі переговори в контексті підготовки до Вільнюського саміту НАТО в липні.
Кулеба, як очікується, також детально обговорить кроки задля посилення обороноздатності України, зокрема нове постачання озброєння та виробництво боєприпасів, посилення санкційного тиску на росію, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та гуманітарну допомогу.
Нагадаємо
Протягом багатьох років угорська сторона блокувала скликання зустрічей Україна-НАТО на рівні міністрів, але тепер Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив голові МЗС Угорщини Петеру Сійярто, що вони проведуть зустріч на початку квітня.