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На Київщині за останній час провели близько 6,5 тис. перевірок дотримання карантину - КОДА

На Київщині за останній час провели близько 6,5 тис. перевірок дотримання карантину - КОДА

Київ • УНН

 • 19217 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Київській області правоохоронці за останній час здійснили близько 6,5 тис. перевірок громадських місць на дотримання карантинних вимог. Про це на брифінгу у четвер сказав голова КОДА Василь Володін, передає кореспондент УНН.

"Зі свого боку правоохоронці продовжують перевіряти громадські місця на дотримання карантинних вимог. За останній час провели майже 6,5тис. перевірок, у тому числі автостанції, вокзали, гуртожитки, зупинки громадського транспорту, заклади харчування та відпочинку. Провели 173 профілактичні бесіди", - сказав очільник КОДА.

Він зазначив, що лише разом можливо уникнути загострення ситуації та блокування економіки області – для цього необхідно максимально приділити увагу заходам безпеки.

Як повідомляв УНН, Київська обласна влада звернулася до представників духовенства регіону з закликом обмежити проведення релігійних заходів через погіршення епідеміологічного стану.

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