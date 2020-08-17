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На Київщині обмежать проведення релігійних свят через коронавірус

На Київщині обмежать проведення релігійних свят через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Київська обласна влада звернулася до представників духовенства регіону з закликом обмежити проведення релігійних заходів через погіршення епідеміологічного стану. Про це йшлося під час онлайн зустрічі, яку організувала Київська облдержадміністрація з представниками релігійних організацій Київщини, передає УНН з посиланням на пресслужбу КОДА.

"Зараз потрібно жорстко дотримуватися всіх зазначених правил, щоб ситуація на Київщині не погіршилася. Маємо гарний приклад: в квітні всі мешканці Київщини свідомо поставилися до введених правил карантину, в тому числі це стосувалося обмеження відвідування церков та храмів, кладовищ, тощо. Тоді нам вдалося втримати розповсюдження хвороби, ми втратили мінімальну кількість людей і отримали порівняно невелику кількість хворих на коронавірус. Але небезпека все ще поруч. Не маємо права розслаблятися. Відповідальне ставлення до свого здоров‘я, утримання від відвідування храмів, відмова від поїздок в інші регіони, дотримання санітарних вимог є запобіжником від переходу до більш жорстких обмежень", – підкреслив голова КОДА Василь Володін.

В.о. начальника управління культури, національностей та релігій КОДА Сергій Васильонок акцентував увагу, що на території Київської області забороняється проведення масових релігійних заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території. Саме організатор заходу є відповідальним за дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із розміщенням учасників стоячі.

"Звертаємося до представників релігійних організацій та вірян Київщини з проханням дотримуватися вимог законодавства і максимально обмежити проведення масових заходів", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що у серпні 2020 року традиційно православні християні відзначають три спаси – медовий, яблуневий та хлібний (горіховий). Також цього місяця відзначатимуть такі великі свята, як Преображення Господнє (19 серпня – другий спас), Успіня Пресвятої Богородиці (28 серпня).

Нагадаємо, що найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу зареєстрована у Рівненській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях, а також у місті Києві.

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