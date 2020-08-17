У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (COVID-19 - ред.) зареєстрована: у Рівненській області - 178, у Чернівецькій області - 165, в Івано-Франківській області - 164, Львівській області - 128 та у місті Києві - 104", - сказав Максим Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано вже 92820 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових за добу - 1464 випадки, одужало від хвороби - 48164 особи (+342 за добу), померло через наслідки COVID-19 - 2089 осіб (+21 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 3234 (+21);

▪️ Волинська область — 4707 (+63);

▪️ Дніпропетровська область — 1750 (+25);

▪️ Донецька область — 1094 (+6);

▪️ Житомирська область — 2479 (+49);

▪️ Закарпатська область — 6329 (+83);

▪️ Запорізька область — 1118 (+33);

▪️ Івано-Франківська область — 6790 (+164);

▪️ Кіровоградська область — 743 (+1);

▪️ м. Київ — 10642 (+104);

▪️ Київська область — 4554 (+24);

▪️ Львівська область — 12079 (+128);

▪️ Луганська область — 184 (+6);

▪️ Миколаївська область — 819 (+11);

▪️ Одеська область — 5062 (+98);

▪️ Полтавська область — 557 (+9);

▪️ Рівненська область — 7716 (+178);

▪️ Сумська область — 891 (+37);

▪️ Тернопільська область — 3817 (+85);

▪️ Харківська область — 6156 (+91);

▪️ Херсонська область — 301 (+2);

▪️ Хмельницька область — 1618 (+37);

▪️ Чернівецька область — 7782 (+165);

▪️ Черкаська область — 1165 (+17);

▪️ Чернігівська область — 1233 (+27).

Нагадаємо, в Україні вже 92,8 тис. випадків COVID-19, за добу - 1464.