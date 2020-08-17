У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу зареєстрована у Рівненській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях, а також у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (COVID-19 - ред.) зареєстрована: у Рівненській області - 178, у Чернівецькій області - 165, в Івано-Франківській області - 164, Львівській області - 128 та у місті Києві - 104", - сказав Максим Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано вже 92820 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових за добу - 1464 випадки, одужало від хвороби - 48164 особи (+342 за добу), померло через наслідки COVID-19 - 2089 осіб (+21 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 3234 (+21);
▪️ Волинська область — 4707 (+63);
▪️ Дніпропетровська область — 1750 (+25);
▪️ Донецька область — 1094 (+6);
▪️ Житомирська область — 2479 (+49);
▪️ Закарпатська область — 6329 (+83);
▪️ Запорізька область — 1118 (+33);
▪️ Івано-Франківська область — 6790 (+164);
▪️ Кіровоградська область — 743 (+1);
▪️ м. Київ — 10642 (+104);
▪️ Київська область — 4554 (+24);
▪️ Львівська область — 12079 (+128);
▪️ Луганська область — 184 (+6);
▪️ Миколаївська область — 819 (+11);
▪️ Одеська область — 5062 (+98);
▪️ Полтавська область — 557 (+9);
▪️ Рівненська область — 7716 (+178);
▪️ Сумська область — 891 (+37);
▪️ Тернопільська область — 3817 (+85);
▪️ Харківська область — 6156 (+91);
▪️ Херсонська область — 301 (+2);
▪️ Хмельницька область — 1618 (+37);
▪️ Чернівецька область — 7782 (+165);
▪️ Черкаська область — 1165 (+17);
▪️ Чернігівська область — 1233 (+27).
Нагадаємо, в Україні вже 92,8 тис. випадків COVID-19, за добу - 1464.