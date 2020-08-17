В Україні вже 92,8 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 464
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні на 9 годину 17 серпня зафіксовано вже майже 93 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - майже 1,5 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 92 820 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 464 інфікованих, що менше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 089 людей, з них 21 - за останню добу.
Одужали від хвороби вже 48 164 людини, за добу - 342.
Нагадаємо, ВООЗ зафіксувала 267 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу.