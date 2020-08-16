Пандемія: ВООЗ зафіксувала 267 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом у світі перевищила 21,29 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 267 тис. Згідно з опублікованими в неділю даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла майже на 6 тис. і перевищила 761 тис., зазначає УНН.
Станом на 11:00 за київським часом 16 серпня, в світі було зареєстровано 21 294 845 інфікованих і 761 779 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 267 291, кількість померлих збільшилася на 5 985.
Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.
Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 11 420 860. За добу цей показник виріс на 149 645, кількість померлих там збільшилася на 3 843 і досягла 414 326. В Європейському регіоні зареєстровано 3 745 649 інфікованих і 214 092 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 19 888, померли 410 осіб.
Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає регіон Південно-Східної Азії. Там кількість інфікованих досягла 3 040 168, зафіксовані 59 875 летальних випадків. За добу кількість заражених збільшилася на 69 064, померлих — на 1 031.
Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 5 258 565. Далі йдуть Бразилія (3 275 520), Індія (2 589 682), Росія (922 853), ПАР (583 653), Перу (516 296), Мексика (511 369), Колумбія (445 111), Чилі (383 902) і Іспанія (342 813).