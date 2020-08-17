В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано в Ровенской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (COVID-19 - ред.) Зарегистрировано: в Ровенской области - 178, в Черновицкой области - 165, в Ивано-Франковской области - 164, Львовской области - 128 и в Киеве - 104", - сказал Максим Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зарегистрировано уже 92820 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых за сутки - 1464 случая, выздоровели от болезни - 48164 человека (+342 за сутки), умерло из-за последствий COVID-19 - 2089 человек (+21 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 3234 (+21);
▪️ Волынская область - 4707 (+63);
▪️ Днепропетровская область - 1750 (+25);
▪️ Донецкая область - 1094 (+6);
▪️ Житомирская область - 2479 (+49);
▪️ Закарпатская область - 6329 (+83);
▪️ Запорожская область - 1118 (+33);
▪️ Ивано-Франковская область - 6790 (+164);
▪️ Кировоградская область - 743 (+1);
▪️ г. Киев - 10642 (+104);
▪️ Киевская область - 4554 (+24);
▪️ Львовская область - 12079 (+128);
▪️ Луганская область - 184 (+6);
▪️ Николаевская область - 819 (11);
▪️ Одесская область - 5062 (+98);
▪️ Полтавская область - 557 (+9);
▪️ Ровенская область - 7716 (+178);
▪️ Сумская область - 891 (+37);
▪️ Тернопольская область - 3817 (85);
▪️ Харьковская область - 6156 (+91);
▪️ Херсонская область - 301 (+2);
▪️ Хмельницкая область - 1618 (+37);
▪️ Черновицкая область - 7782 (+165);
▪️ Черкасская область - 1165 (+17);
▪️ Черниговская область - 1233 (27).
Напомним, в Украине уже 92,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1464.