В Киевской области ограничат проведение религиозных праздников из-за коронавируса

"Сейчас нужно жестко придерживаться всех указанных правил, чтобы ситуация в Киевской области не ухудшилась. Есть хороший пример: в апреле все жители Киевской области сознательно отнеслись к введенным правилам карантина, в том числе это касалось ограничения посещения церквей и храмов, кладбищ и тому подобное. Тогда нам удалось удержать распространение болезни, мы потеряли минимальное количество людей и получили сравнительно небольшое количество больных коронавирусом. Но опасность все еще рядом. У нас нет права расслабляться. Ответственное отношение к своему здоровью, воздержание от посещения храмов, отказ от поездок в другие регионы, соблюдение санитарных требований является предохранителем от перехода к более жестким ограничениям", - подчеркнул глава КОДА Василий Володин.

И.о. начальника управления культуры, национальностей и религий КОДА Сергей Василенок акцентировал внимание, что на территории Киевской области запрещается проведение массовых религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории. Именно организатор мероприятия является ответственным за соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра при проведении мероприятия с размещением стоячих участников.

"Обращаемся к представителям религиозных организаций и верующим Киевской области с просьбой соблюдать требования законодательства и максимально ограничить проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Добавим, что в августе 2020 года традиционно православные христиане отмечают три спаса - медовый, яблочный и хлебный (ореховый). Также в этом месяце будут отмечать такие большие праздники, как Преображение Господне (19 августа - второй спас), Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

Напомним, что наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано в Ровенской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве.