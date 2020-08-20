В Киевской области за последнее время провели около 6,5 тыс. проверок соблюдения карантина - КОГА

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 75383 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100529 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124589 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106146 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126023 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100915 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101794 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103815 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101886 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101490 просмотра

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В Киевской области за последнее время провели около 6,5 тыс. проверок соблюдения карантина - КОГА

В Киевской области за последнее время провели около 6,5 тыс. проверок соблюдения карантина - КОГА

Киев  •  УНН

 • 19207 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Киевской области правоохранители за последнее время совершили около 6,5 тыс. проверок общественных мест на соблюдение карантинных требований. Об этом на брифинге в четверг сказал глава КОДА Василий Володин, передает корреспондент УНН.

"Со своей стороны правоохранители продолжают проверять общественные места на соблюдение карантинных требований. За последнее время провели почти 6,5 тыс. проверок, в том числе автостанции, вокзалы, общежития, остановки общественного транспорта, питания и отдыха. Провели 173 профилактические беседы", - сказал глава КОГА.

Он отметил, что только вместе можно избежать обострения ситуации и блокировки экономики области - для этого необходимо максимально уделить внимание мерам безопасности.

Как сообщал УНН, Киевская областная власть обратилась к представителям духовенства региона с призывом ограничить проведение религиозных мероприятий из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

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