На Київщині поліцейський на смерть збив чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У місті Бориспіль на Київщині поліцейський на службовому авто на смерть збив чоловіка. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
"Аварія сталася о 7 ранку у місті Бориспіль, в умовах обмеженої видимості. Під колеса службового авто потрапив чоловік, який переходив дорогу", - сказано у повідомленні.
Після скоєння ДТП поліцейські одразу на місце події викликали швидку медичну допомогу, слідчо-оперативну групу, повідомили про трагедію працівникам Державного бюро розслідувань.
Встановлено, що аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги у той час, коли поліцейські їхали на виконання службового завдання.
На місці події одразу було освідувано водія-поліцейського на стан сп’яніння.
Тіло потерпілого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.
Під час проведення досудового розслідування правоохоронці встановлять всі обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди.
За даним фактом розпочато службове розслідування.
Нагадаємо, Держбюро розслідувань повідомило поліцейському про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, через що на Житомирщині сталася ДТП, в якій загинула людина.