На Житомирщині поліцейський влаштував смертельне ДТП – ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Держбюро розслідувань повідомило поліцейському про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, через що на Житомирщині сталася ДТП, в якій загинула людина. Про це повідомляє пресцентр ДБР, інформує УНН.
“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, повідомили про підозру поліцейському роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Правоохоронець підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть людини”, — йдеться у повідомленні.
“За попередньою інформацією правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля марки „Volkswagen Passat“ з двома пасажирами, не вибрав безпечну швидкість та виїхав за межі проїзної частини дороги, чим скоїв зіткнення з деревом. У результаті ДТП один пасажир помер на місці пригоди, другий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості”, — зазначили у ДБР.
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Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
“У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого”, — резюмували у повідомленні.
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