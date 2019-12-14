На Житомирщині поліцейський влаштував смертельне ДТП – ДБР

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Держбюро розслідувань повідомило поліцейському про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, через що на Житомирщині сталася ДТП, в якій загинула людина. Про це повідомляє пресцентр ДБР, інформує УНН.