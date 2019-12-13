На Львівщині затримали майора поліції, який за хабар допомагав "відкосити" від армії

КИЇВ. 13 грудня. УНН. На Львівщині затримали майора поліції, якого підозрюють у вимаганні 3 тисяч євро за свою "допомогу" в ухиленні від проходження військової служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу генеральної прокуратури України.