На Львівщині затримали майора поліції, який за хабар допомагав "відкосити" від армії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На Львівщині затримали майора поліції, якого підозрюють у вимаганні 3 тисяч євро за свою "допомогу" в ухиленні від проходження військової служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу генеральної прокуратури України.
"Затримано майора поліції, який підозрюється у вимаганні 3 тис євро за свою "допомогу" в ухиленні від проходження військової служби. Слідство вважає, що майор поліції вимагав та отримав від громадянина неправомірну вигоду у сумі 3 тис євро за виготовлення документів щодо комісування заявника від проходження строкової військової служби в лавах Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що слідчі ДБР та співробітники СБУ затримали працівника Нацполіції у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Нагадаємо, на Львівщині затримали патрульного, якого запідозрили у спробі допомогти з відтермінуванням призову на строкову службу в Збройних силах України за 1,2 тисячі доларів.