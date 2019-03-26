Патрульного затримали за платну допомогу "відкосити" від армії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали патрульного з Львівської області, якого запідозрили у спробі допомогти з відтермінуванням призову на строкову службу в Збройних силах України за 1,2 тисячі доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДБР.
"За попередніми даними, інспектор батальйону патрульної поліції отримав від призовника неправомірну вигоду в сумі 1200 доларів США. За ці кошти працівник поліції обіцяв призовнику допомогти вирішити питання з військовим комісаріатом про відтермінування призову на строкову службу в Збройних силах України", - повідомили у ДБР.
Після отримання неправомірної вигоди від призовника на військову службу інспектора одного з батальйонів управління патрульної поліції у Львівській області затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі ДБР під час обшуку затриманого виявили та вилучили суму неправомірної вигоди у повному обсязі.
Нагадаємо, у Вінниці на хабарі затримали поліцейського.