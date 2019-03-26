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Патрульного задержали за платную помощь "откосить" от армии

Киев • УНН

 • 15135 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Следователи Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали патрульного из Львовской области, которого заподозрили в попытке помочь с отсрочкой призыва на срочную службу в Вооруженных силах Украины за 1,2 тысячи долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Патрульного задержали за платную помощь "откосить" от армии

"По предварительным данным, инспектор батальона патрульной полиции получил от призывника неправомерную выгоду в сумме 1200 долларов США. За эти средства сотрудник полиции обещал призывнику помочь решить вопрос с военным комиссариатом об отсрочке призыва на срочную службу в Вооруженных силах Украины", - сообщили в ГБР.

После получения неправомерной выгоды от призывника на военную службу инспектора одного из батальонов управления патрульной полиции во Львовской области задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи ГБР при обыске задержанного обнаружили и изъяли сумму неправомерной выгоды в полном объеме.

Напомним, в Виннице на взятке задержали полицейского.

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