Патрульного задержали за платную помощь "откосить" от армии

"По предварительным данным, инспектор батальона патрульной полиции получил от призывника неправомерную выгоду в сумме 1200 долларов США. За эти средства сотрудник полиции обещал призывнику помочь решить вопрос с военным комиссариатом об отсрочке призыва на срочную службу в Вооруженных силах Украины", - сообщили в ГБР.

После получения неправомерной выгоды от призывника на военную службу инспектора одного из батальонов управления патрульной полиции во Львовской области задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи ГБР при обыске задержанного обнаружили и изъяли сумму неправомерной выгоды в полном объеме.

Напомним, в Виннице на взятке задержали полицейского.