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У Вінниці на хабарі затримали поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі працівника Управління патрульної поліції у Вінницькій області. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ. 

У Вінниці на хабарі затримали поліцейського

"Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський вимагав у місцевого жителя триста доларів США. У випадку несплати грошей зловмисник погрожував спрямувати до суду матеріали для притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху", - повідомили у прес-службі.

Правоохоронці затримали поліцейського на одній з вулиць обласного центру після отримання всієї суми неправомірної вигоди в гривневому еквіваленті.

"У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Заходи з викриття протиправної діяльності патрульного поліції проводились спільно з ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури і за участі працівників внутрішньої безпеки Нацполіції", - додали у СБУ. 

Як повідомляв УНН, в Одесі на хабарі у 30 тисяч гривень затримано двох митників

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