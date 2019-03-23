В Виннице на взятке задержали полицейского

"Оперативники спецслужбы установили, что полицейский требовал у местного жителя триста долларов США. В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал направить в суд материалы для привлечения мужчины к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения", - сообщили в пресс-службе.



Правоохранители задержали полицейского на одной из улиц областного центра после получения всей суммы неправомерной выгоды в гривневом эквиваленте.



"В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности патрульного полиции проводились совместно с ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры и при участии работников внутренней безопасности Нацполиции ", - добавили в СБУ.



Как сообщал УНН, в Одессе на взятке в 30 000 гривен задержали двух таможенников.