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В Виннице на взятке задержали полицейского

Киев • УНН

 • 11128 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке сотрудника Управления патрульной полиции в Винницкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

В Виннице на взятке задержали полицейского

"Оперативники спецслужбы установили, что полицейский требовал у местного жителя триста долларов США. В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал направить в суд материалы для привлечения мужчины к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения", - сообщили в пресс-службе.

Правоохранители задержали полицейского на одной из улиц областного центра после получения всей суммы неправомерной выгоды в гривневом эквиваленте.

"В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности патрульного полиции проводились совместно с ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры и при участии работников внутренней безопасности Нацполиции ", - добавили в СБУ.

Как сообщал УНН, в Одессе на взятке в 30 000 гривен задержали двух таможенников.

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