В Одесі на хабарі у 30 тисяч гривень затримано двох митників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В Одесі під час отримання хабара в розмірі 30 тисяч гривень затримано двох митників. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Південного регіону України.
“Службові особи за зменшення суми штрафних санкцій, виявлених в ході перевірки дотримання касової дисципліни, вимагали від підприємця винагороду у розмірі 30 000 грн. Напередодні після отримання зазначеної суми двох співробітників Одеської митниці затримано”, - йдеться у повідомленні.
Наразі тривають процесуальні та слідчі дії.
Як повідомляв УНН, на хабарі у 30 тисяч гривень затримали поліцейського.
Раніше УНН повідомляв, в Харківській області на хабарі викрили прикордонника.