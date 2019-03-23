В Одессе на взятке в 30 тысяч гривен задержали двух таможенников

"Должностные лица за уменьшение суммы штрафных санкций, выявленных в ходе проверки соблюдения кассовой дисциплины, требовали от предпринимателя вознаграждение в размере 30 000 грн. Накануне после получения указанной суммы двух сотрудников Одесской таможни задержано", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются процессуальные и следственные действия.



Как сообщал УНН, на взятке в 30 000 гривен задержали полицейского.



Ранее УНН сообщал, в Харьковской области на взятке разоблачили пограничника.