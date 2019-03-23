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В Одессе на взятке в 30 тысяч гривен задержали двух таможенников

Киев • УНН

 • 11238 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Одессе во время получения взятки в размере 30 000 гривен задержали двух таможенников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона Украины.

В Одессе на взятке в 30 тысяч гривен задержали двух таможенников

"Должностные лица за уменьшение суммы штрафных санкций, выявленных в ходе проверки соблюдения кассовой дисциплины, требовали от предпринимателя вознаграждение в размере 30 000 грн. Накануне после получения указанной суммы двух сотрудников Одесской таможни задержано", - говорится в сообщении. 

Сейчас продолжаются процессуальные и следственные действия.

Как сообщал УНН, на взятке в 30 000 гривен задержали полицейского.

Ранее УНН сообщал, в Харьковской области на взятке разоблачили пограничника.

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