В Харківській області на хабарі викрили прикордонника
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Керівника одного з оперативних підрозділів Східного регіонального Управління Державної прикордонної служби викрито на хабарі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБ України.
“Встановлено, що керівник підрозділу організував протиправний механізм вимагання та одержання грошей від місцевих мешканців, причетних до незаконного переправлення товарів через державний кордон України поза прикордонним митним контролем”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронцями задокументовано факт отримання майором неправомірної вигоди у розмірі вісімсот доларів США.
Майору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, співробітника сектору реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби у Донецькій області викрито на хабарі.