В Харьковской области на взятке разоблачили пограничника

"Установлено, что руководитель подразделения организовал противоправный механизм вымогания и получения денег от местных жителей, причастных к незаконной переправке товаров через государственную границу Украины вне пограничного таможенного контроля", - говорится в сообщении.

Правоохранителями задокументирован факт получения майором неправомерной выгоды в размере восемьсот долларов США.

Майору сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, сотрудника сектора регистрации сельскохозяйственной техники Главного управления

Госпродпотребслужбы в Донецкой области разоблачено на взятке.



