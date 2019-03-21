В Харьковской области на взятке разоблачили пограничника
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Руководителя одного из оперативных подразделений Восточного регионального управления Государственной пограничной службы разоблачено на взятке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.
"Установлено, что руководитель подразделения организовал противоправный механизм вымогания и получения денег от местных жителей, причастных к незаконной переправке товаров через государственную границу Украины вне пограничного таможенного контроля", - говорится в сообщении.
Правоохранителями задокументирован факт получения майором неправомерной выгоды в размере восемьсот долларов США.
Майору сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, сотрудника сектора регистрации сельскохозяйственной техники Главного управления
Госпродпотребслужбы в Донецкой области разоблачено на взятке.