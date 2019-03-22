На хабарі у 30 тисяч гривень затримали поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На Полтавщині затримано поліцейського, який вимагав від підприємця гроші за можливість безперешкодно займатись підприємницькою діяльністю. Про це УНН повідомляє з посиланням на департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.
“До Полтавського управління департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернувся мешканець Кременчука із заявою про неправомірні дії співробітника поліції. було встановлено, що старший оперуповноважений поліції міста вимагає від чоловіка неправомірну вигоду за можливість безперешкодно займатися підприємницькою діяльністю. У разі відмови надати хабара заявникові загрожували проблеми у бізнесі”, — йдеться у повідомленні.
Під час наступної зустрічі, поліцейський отримав від підприємця 30 тисяч гривень під час чого і був затриманий працівниками Полтавського УДВБ НПУ, ДБР, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України затримали 33-річного поліцейського, а предмет хабара вилучили.
За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Поліцейського поміщено до ізолятора тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу. За вчиненні дії йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 років.
Нагадаємо, на хабарі піймали начальника сектору превенції та його підлеглу — інспектора ювенальної превенції одного з райвідділів Нацполіції Маріуполя.