На взятке в 30 тысяч гривен задержали полицейского

"К полтавскому управлению департамента внутренней безопасности НПУ обратился житель Кременчуга с заявлением о неправомерных действиях сотрудника полиции. Было установлено, что старший оперуполномоченный полиции города требует от человека неправомерную выгоду за возможность беспрепятственно заниматься предпринимательской деятельностью. В случае отказа предоставить взятку заявителю угрожали проблемы в бизнесе", - говорится в сообщении.

На следующей встрече, полицейский получил от предпринимателя 30 тысяч гривен во время чего и был задержан работниками Полтавского УДВБ НПУ, ГБР, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины задержали 33-летнего полицейского, а предмет взятки изъяли.

По данному факту начали уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Полицейского помещен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. По совершении действия ему грозит лишение свободы на срок от 5 лет.

Напомним, на взятке поймали начальника сектора превенции и его подчиненную - инспектора ювенальной превенции одного из райотделов Нацполиции Мариуполя.



