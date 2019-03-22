На взятке в 30 тысяч гривен задержали полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Полтавской области задержали полицейского, который требовал от предпринимателя деньги за возможность беспрепятственно заниматься предпринимательской деятельностью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
"К полтавскому управлению департамента внутренней безопасности НПУ обратился житель Кременчуга с заявлением о неправомерных действиях сотрудника полиции. Было установлено, что старший оперуполномоченный полиции города требует от человека неправомерную выгоду за возможность беспрепятственно заниматься предпринимательской деятельностью. В случае отказа предоставить взятку заявителю угрожали проблемы в бизнесе", - говорится в сообщении.
На следующей встрече, полицейский получил от предпринимателя 30 тысяч гривен во время чего и был задержан работниками Полтавского УДВБ НПУ, ГБР, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины задержали 33-летнего полицейского, а предмет взятки изъяли.
По данному факту начали уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Полицейского помещен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. По совершении действия ему грозит лишение свободы на срок от 5 лет.
Напомним, на взятке поймали начальника сектора превенции и его подчиненную - инспектора ювенальной превенции одного из райотделов Нацполиции Мариуполя.