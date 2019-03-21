На хабарі піймали посадовців ювенальної превенції одного з райвідділів Нацполіції Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На хабарі піймали начальника сектору превенції та його підлеглу – інспектора ювенальної превенції одного з райвідділів Нацполіції Маріуполя. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
“Правоохоронці встановили, що (начальник сектору превенції та його підлегла — інспектора ювенальної превенції одного з райвідділів Нацполіції Маріуполя — ред.) вимагали від місцевої мешканки двадцять тисяч гривень. За вказану суму зловмисники обіцяли не притягувати її неповнолітнього сина до адміністративної відповідальності за порушення громадського порядку” — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що оперативники спецслужби затримали поліцейських на робочому місці під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі п’ятнадцять тисяч гривень.
“Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Заходи з викриття протиправних дій посадовців Нацполіції проводились спільно з ДБР”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Хмельницькій області на хабарі викрили двох посадовців кримінальної поліції одного з міських відділів Головного управління Нацполіції у області.