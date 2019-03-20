В Хмельницькій області на хабарі затримано двох поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Хмельницькій області на хабарі викрили двох посадовців кримінальної поліції одного з міських відділів Головного управління Нацполіції у області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ.
“Оперативники спецслужби встановили, що поліцейські вимагали від місцевого жителя тисячу доларів США. За вказану суму зловмисники обіцяли допомогти чоловіку уникнути кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки. Правоохоронці затримали поліцейських після одержання чотирьохсот американських доларів — першої частини неправомірної вигоди”, — йдеться у повідомленні.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, в Донецькій області двоє співробітник поліції, які є братами, погоріли на хабарі.