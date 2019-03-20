В Хмельницкой области на взятке задержали двух полицейских

"Оперативники спецслужбы установили, что полицейские требовали от местного жителя тысячу долларов США. За указанную сумму злоумышленники обещали помочь мужчине избежать уголовной ответственности за совершение кражи. Правоохранители задержали полицейских после получения четырехсот американских долларов - первой части неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, в Донецкой области двое сотрудников полиции, которые являются братьями, погорели на взятке.



