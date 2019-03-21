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На взятке поймали чиновников ювенальной превенции одного из райотделов Нацполиции Мариуполя

Киев • УНН

 • 8426 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. На взятке поймали начальника сектора превенции и его подчиненную - инспектора ювенальной превенции одного из райотделов Нацполиции Мариуполя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

На взятке поймали чиновников ювенальной превенции одного из райотделов Нацполиции Мариуполя

“Правоохранители установили, что (начальник сектора превенции и его подчиненная — инспектора ювенальной превенции одного из райотделов Нацполиции Мариуполя — ред.) требовали от местной жительницы двадцать тысяч гривен. За указанную сумму злоумышленники обещали не привлекать ее несовершеннолетнего сына к административной ответственности за нарушение общественного порядка”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что оперативники спецслужбы задержали полицейских на рабочем месте при получении первой части неправомерной выгоды в размере пятнадцать тысяч гривен.

“Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Мероприятия по разоблачению противоправных действий должностных лиц Нацполиции проводились совместно с ГБР”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Хмельницкой области на взятке разоблачили двух должностных лиц уголовной полиции одного из городских отделов Главного управления Нацполиции в области.

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