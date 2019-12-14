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В Житомирской области полицейский устроил смертельное ДТП - ГБР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Госбюро расследований сообщило полицейскому о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, из-за чего в Житомирской области произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-центр ГБР, информирует УНН.

“Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, сообщили о подозрении полицейскому роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Милиционер подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть человека”, — говорится в сообщении.

“По предварительной информации правоохранитель, находясь за рулем автомобиля марки „Volkswagen Passat“ с двумя пассажирами, не выбрал безопасную скорость и выехал за пределы проезжей части дороги, из-за чего совершил столкновение с деревом. В результате ДТП один пассажир скончался на месте происшествия, второй получил телесные повреждения средней степени тяжести”, — отметили в ГБР.

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Событие квалифицированно как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

“В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, во Львовской области задержали майора полиции, за взятку помогал “откосить” от армии.

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