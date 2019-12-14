На Хмельниччині п'яний водій скоїв ДТП: одна людина загинула, інша травмована
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. На Хмельниччині поліцейські затримали водія, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП, у якій одна жінка загинула, ще одна важко травмувалася. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації ГУНП області.
Повідомляється, що ДТП сталася вчора, 13 грудня, близько 16.40 години в селі Вовча Гора Хмельницького району.
“Попередньо встановлено, що 50-річний житель села Захарівці, керуючи автомобілем „ЗАЗ 1102“, скоїв наїзд на двох жінок 63 та 65 років, місцевих жительок, які рухались з боку дороги в попутному напрямку. У результаті ДТП 63-річна жінка від отриманих травм померла на місці події. 65-річну жінку з тілесними ушкодженнями у вигляді вивиху правого плеча, закритої черепно-мозкової травми та численних забоїв госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. Під час перевірки водія на стан алкогольного сп’яніння „Драгер“ показав 2.4 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що по даному факту слідчі слідчого управління ГУНП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 8 років позбавлення волі.
“Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про оголошення водієві підозри та обрання йому запобіжного заходу”, — додали у секторі комунікації.
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