В Киевской области полицейский насмерть сбил мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В городе Борисполь Киевской области полицейский на служебном авто насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Авария произошла в 7 утра в городе Борисполь, в условиях ограниченной видимости. Под колеса служебного авто попал мужчина, который переходил дорогу", - сказано в сообщении.
После совершения ДТП полицейские сразу на место происшествия вызвали скорую помощь, следственно-оперативную группу, сообщили о трагедии работникам Государственного бюро расследований.
Установлено, что авария произошла на неосвещенном участке дороги в то время, когда полицейские ехали на выполнение служебного задания.
На месте происшествия сразу была проверка водителя-полицейского на состояние опьянения.
Тело потерпевшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.
Во время проведения досудебного расследования правоохранители установят все обстоятельства трагической ДТП.
По данному факту начато служебное расследование.
Напомним, Госбюро расследований сообщило полицейскому о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, из-за которого в Житомирской области произошло ДТП, в котором погиб человек.