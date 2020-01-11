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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 125913 просмотра

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В Киевской области полицейский насмерть сбил мужчину

В Киевской области полицейский насмерть сбил мужчину

Киев  •  УНН

 • 18163 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В городе Борисполь Киевской области полицейский на служебном авто насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Авария произошла в 7 утра в городе Борисполь, в условиях ограниченной видимости. Под колеса служебного авто попал мужчина, который переходил дорогу", - сказано в сообщении.

После совершения ДТП полицейские сразу на место происшествия вызвали скорую помощь, следственно-оперативную группу, сообщили о трагедии работникам Государственного бюро расследований.

Установлено, что авария произошла на неосвещенном участке дороги в то время, когда полицейские ехали на выполнение служебного задания.

На месте происшествия сразу была проверка водителя-полицейского на состояние опьянения.

Тело потерпевшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Во время проведения досудебного расследования правоохранители установят все обстоятельства трагической ДТП.

По данному факту начато служебное расследование.

Напомним, Госбюро расследований сообщило полицейскому о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, из-за которого в Житомирской области произошло ДТП, в котором погиб человек.

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