На Київщині підтвердили вже 4727 випадків COVID-19, за добу – 42

"Київська область ще тримається у "зеленій" зоні, тим не менш, на сьогодні маємо таку статистику: за добу інфіковано 42 людини, померло дві, одужало 50. Всього з початку пандемії в області захворіло 4727 людей, у тому числі 409 дітей та 669 медпрацівників. Померли 83 мешканці Київщини", - сказав очільник ОДА.

З його слів, інфекціоністи попереджають про другу хвилю пандемії, тож Володін закликав громадян бути максимально обачними.

Нагадаємо, за добу коронавірус в Україні підтвердили у 2134 людей, загалом у країні вже зафіксовано 98537 випадків коронавірусної хвороби.