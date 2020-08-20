В Киевской области подтвердили уже 4727 случаев COVID-19, за сутки - 42
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Киевской области за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 42 человек. Всего в Киевской области с начала пандемии обнаружили 4727 случаев заболевания COVID-19. Об этом на брифинге в четверг сказал глава КОДА Василий Володин, передает корреспондент УНН.
"Киевская область еще держится в "зеленой" зоне, тем не менее, на сегодня имеем такую статистику: за сутки инфицировано 42 человека, умерли два, выздоровели 50. Всего с начала пандемии в области заболело 4727 человек, в том числе 409 детей и 669 медработников. Умерли 83 жителя Киевской области", - сказал глава ОГА.
По его словам, инфекционисты предупреждают о второй волне пандемии, поэтому Володин призвал граждан быть максимально осторожными.
Напомним, за сутки коронавирус в Украине подтвердили у 2134 человек, всего в стране уже зафиксировано 98537 случаев коронавирусной болезни.