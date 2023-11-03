На Київщині 3-річна дитина перекинула на себе окріп
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Минулої доби, в одному із сіл Білоцерківського району на Київщині, трирічна дитина перекинула на себе окріп. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Київщини.
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«2 листопада в одному із сіл Білоцерківського району 3-річна дитина постраждала через кип'яток. Хлопчик став на табурет та зачепив відро з гарячею водою, яке стояло на плит», - інформує поліція.
Деталі
Повідомляється, що малюка з опіками тіла терміново ушпиталили до дитячої лікарні.
У поліції закликають батьків до більшої обережності, а також пам’ятати, що діти не розуміють наслідків на відміну від дорослих.
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