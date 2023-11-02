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Напав на 12-річну дівчинку, яка збирала гроші на ЗСУ: чоловіка відправили за грати на понад 6 років

Київ • УНН

 • 202140 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Чоловік, який напав на 12-річну дівчинку, щоб відібрати гроші, які вона із друзями збирала на ЗСУ, проведе за гратами понад 6 років, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Напав на 12-річну дівчинку, яка збирала гроші на ЗСУ: чоловіка відправили за грати на понад 6 років

Деталі

Прокурори довели, що уродженець Полтавської області на вулиці Хрещатик помітив групу підлітків, які грали на музичних інструментах та збирали гроші на підтримку Збройних Сил України.

Після виступу діти склали гроші у рюкзак 12-річної дівчинки. Зловмисник прослідкував за компанією, та, наздогнавши дитину, схопив її за волосся і рюкзак, повалив на землю і протягнув близько 2 метрів, намагаючись відібрати кошти.

Його дії зупинили небайдужі перехожі, які затримали чоловіка до приїзду правоохоронців.

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 6 років та 8 місяців позбавлення волі.

Під час судового розгляду він свою вину визнав частково. Зокрема стверджував, що не мав наміру грабувати дитину та застосовувати до неї насильство, незважаючи на докази протилежного.

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