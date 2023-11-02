Напав на 12-річну дівчинку, яка збирала гроші на ЗСУ: чоловіка відправили за грати на понад 6 років
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Чоловік, який напав на 12-річну дівчинку, щоб відібрати гроші, які вона із друзями збирала на ЗСУ, проведе за гратами понад 6 років, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
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Прокурори довели, що уродженець Полтавської області на вулиці Хрещатик помітив групу підлітків, які грали на музичних інструментах та збирали гроші на підтримку Збройних Сил України.
Після виступу діти склали гроші у рюкзак 12-річної дівчинки. Зловмисник прослідкував за компанією, та, наздогнавши дитину, схопив її за волосся і рюкзак, повалив на землю і протягнув близько 2 метрів, намагаючись відібрати кошти.
Його дії зупинили небайдужі перехожі, які затримали чоловіка до приїзду правоохоронців.
Вироком Шевченківського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 6 років та 8 місяців позбавлення волі.
Під час судового розгляду він свою вину визнав частково. Зокрема стверджував, що не мав наміру грабувати дитину та застосовувати до неї насильство, незважаючи на докази протилежного.
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