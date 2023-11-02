Напал на 12-летнюю девочку, которая собирала деньги на ВСУ: мужчину отправили за решетку на более чем 6 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Мужчина, который напал на 12-летнюю девочку, чтобы отобрать деньги, которые она с друзьями собирала на ВСУ, проведет за решеткой более 6 лет, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Прокуроры доказали, что уроженец Полтавской области на улице Крещатик заметил группу подростков, которые играли на музыкальных инструментах и собирали деньги в поддержку Вооруженных Сил Украины.
После выступления дети сложили деньги в рюкзак 12-летней девочки. Злоумышленник проследил за компанией, и, догнав ребенка, схватил ее за волосы и рюкзак, повалил на землю и протянул около 2 метров, пытаясь отобрать средства.
Его действия остановили неравнодушные прохожие, которые задержали мужчину до приезда правоохранителей.
Приговором Шевченковского районного суда г. Киева мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы.
Во время судебного разбирательства он свою вину признал частично. В частности утверждал, что не имел намерения грабить ребенка и применять к нему насилие, несмотря на доказательства обратного.
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