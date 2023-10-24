Чоловік напав з ножем на 13-річну дитину, хлопчик в лікарні з порізаним горлом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В Одеській області чоловік напав з пожем на 13-річного хлопчика, поліція оперативно затримала підозрюваного у замаху на вбивство дитини у місті Вилково. Про це йдеться у повідомленні ГУНП в Одеській області, передає УНН.
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Поліція Одещини ввечері 23 жовтня отримала повідомлення про те, що у місті Вилково до місцевої лікарні доставлено 13-річного хлопчика з різаною раною шиї. Правоохоронці опитали хлопчика, який перебував у стресовому стані та мало що пам’ятав про нападника.
Поліцейські відразу почали встановлювати всі обставини злочину - впродовж трьох годин вийшли на слід зловмисника та затримали його. Ним, як повідомляється, виявився 34-річний місцевий житель, який неодноразово притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності.
Під час проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання чоловіка слідчі вилучили ніж та одяг зловмисника. Свій вчинок чоловік не заперечував, однак пояснити мотиви правопорушення не зміг, вказали у поліції.
«Підозрюваного поліцейські затримали в процесуальному порядку. Наразі з ним проводяться слідчі дії. Чоловіка перевіряють на стан сп'яніння», - повідомив начальник відділення №2 Ізмаїльського районного відділу поліції Вадим Левицький.
За замах на вбивство малолітньої дитини слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 15, п.2 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому в суді запобіжного заходу.
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