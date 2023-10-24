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Мужчина напал с ножом на 13-летнего ребенка, мальчик в больнице с порезанным горлом

Киев • УНН

 • 159261 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Одесской области мужчина напал с ножом на 13-летнего мальчика, полиция оперативно задержала подозреваемого в покушении на убийство ребенка в городе Вилково. Об этом говорится в сообщении ГУНП в Одесской области, передает УНН.

Мужчина напал с ножом на 13-летнего ребенка, мальчик в больнице с порезанным горлом

Детали

Полиция Одесской области вечером 23 октября получила сообщение о том, что в городе Вилково в местную больницу доставлен 13-летний мальчик с резаной раной шеи. Правоохранители опросили мальчика, который находился в стрессовом состоянии и мало что помнил о нападавшем.

Полицейские сразу начали устанавливать все обстоятельства преступления - в течение трех часов вышли на след злоумышленника и задержали его. Им, как сообщается, оказался 34-летний местный житель, который неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.

Во время проведения неотложного обыска по месту жительства мужчины следователи изъяли нож и одежду злоумышленника. Свой поступок мужчина не отрицал, однако объяснить мотивы правонарушения не смог, указали в полиции.

«Подозреваемого полицейские задержали в процессуальном порядке. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Мужчину проверяют на состояние опьянения», - сообщил начальник отделения №2 Измаильского районного отдела полиции Вадим Левицкий.

За покушение на убийство малолетнего ребенка следователи территориального подразделения полиции начали уголовное производство по признакам ч.2 ст. 15, п.2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании ему в суде меры пресечения.

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