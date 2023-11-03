В Киевской области 3-летний ребенок опрокинул на себя кипяток
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В прошедшие сутки в одном из сел Белоцерковского района Киевской области трехлетний ребенок опрокинул на себя кипяток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
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«2 ноября в одном из сел Белоцерковского района 3-летний ребенок пострадал из-за кипятка. Мальчик стал на табурет и задел ведро с горячей водой, которое стояло на плите», - информирует полиция.
Детали
Сообщается, что малыша с ожогами тела срочно госпитализировали в детскую больницу.
В полиции призывают родителей к большей осторожности, а также помнить, что дети не понимают последствий в отличие от взрослых.
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