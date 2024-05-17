На Кіровоградщині ППО відпрацювала по ворожому розвідувальному дрону
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про роботу протиповітряної оборони проти російського розвідувального безпілотника в Кіровоградській області.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про роботу ППО по ворожому розвідувальному дрону у Кіровоградській області, пише УНН.
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"У Кіровоградській області - робота ППО по розвідувальному БпЛА!" - ідеться у повідомленні у ПС ЗСУ у Telegram.
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