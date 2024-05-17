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На Кіровоградщині ППО відпрацювала по ворожому розвідувальному дрону

На Кіровоградщині ППО відпрацювала по ворожому розвідувальному дрону

Київ • УНН

 • 18846 перегляди

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про роботу протиповітряної оборони проти російського розвідувального безпілотника в Кіровоградській області.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про роботу ППО по ворожому розвідувальному дрону у Кіровоградській області, пише УНН.

Деталі

"У Кіровоградській області - робота ППО по розвідувальному БпЛА!" - ідеться у повідомленні у ПС ЗСУ у Telegram.

Ворожі розвідувальні БПЛА можуть залітати у глибокий український тил - ISW17.05.24, 09:22 • 88170 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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