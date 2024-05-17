В Кировоградской области ПВО отработала по вражескому разведывательному дрону

Около 5 тысяч украинцев, пострадавших от российской агрессии, эвакуировали на лечение за границу

Около 5 000 украинцев, пострадавших от российской агрессии, были эвакуированы на лечение за границу благодаря сотрудничеству между министерством здравоохранения Украины, Европейской комиссией и ВОЗ за более чем два года полномасштабной войны.