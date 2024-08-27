На Хмельниччині вранці збили 4 ворожих цілі. Через атаку рф поранена дитина
Київ • УНН
Сили ППО Хмельницької області збили 4 ворожі цілі під час ранкової повітряної тривоги. Внаслідок атаки постраждала 12-річна дитина, яка отримала рвану рану правого стегна та була госпіталізована.
У Хмельницькій області під час під час ранкової повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили 4 ворожих цілі. Однак внаслідок ворожої атаки травмувалась 12-річна дитина. Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.
Сьогодні під час ранкової повітряної тривоги в межах області наші сили ППО знищили ще 4 ворожих цілі. Внаслідок атаки поранень зазнала 12-річна дитина
За словами голова ОВА, у дитини рвана рана правого стегна. ЇЇ невідкладно госпіталізовали до лікарні.
Доповнення
Вночі на Хмельниччині сили ППО збили 8 ворожих цілей. Внаслідок атаки виникли пожежі у двох приватних будинках, один чоловік отримав контузію.