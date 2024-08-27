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На Хмельниччині вранці збили 4 ворожих цілі. Через атаку рф поранена дитина

На Хмельниччині вранці збили 4 ворожих цілі. Через атаку рф поранена дитина

Київ • УНН

 • 14317 перегляди

Сили ППО Хмельницької області збили 4 ворожі цілі під час ранкової повітряної тривоги. Внаслідок атаки постраждала 12-річна дитина, яка отримала рвану рану правого стегна та була госпіталізована.

У Хмельницькій області під час під час ранкової повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили 4 ворожих цілі. Однак внаслідок ворожої атаки травмувалась 12-річна дитина. Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін, передає УНН

Сьогодні під час ранкової повітряної тривоги в межах області наші сили ППО знищили ще 4 ворожих цілі. Внаслідок атаки поранень зазнала 12-річна дитина

- написав Тюрін у Telegram.

За словами голова ОВА, у дитини рвана рана правого стегна. ЇЇ невідкладно госпіталізовали до лікарні.

Доповнення

Вночі на Хмельниччині сили ППО збили 8 ворожих цілей. Внаслідок атаки виникли пожежі у двох приватних будинках, один чоловік отримав контузію.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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