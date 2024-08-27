На Хмельнитчине утром сбили 4 вражеских цели. Из-за атаки рф ранен ребенок

В Хмельницкой области во время во время утренней воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили 4 вражеских цели. Однако в результате вражеской атаки травмировался 12-летний ребенок. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

Сегодня во время утренней воздушной тревоги в пределах области наши силы ПВО уничтожили еще 4 вражеских цели. В результате атаки ранения получил 12-летний ребенок - написал Тюрин в Telegram.

По словам председатель ОВА, у ребенка рваная рана правого бедра. Его безотлагательно госпитализировали в больницу.



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Ночью на Хмельнитчине силы ПВО сбили 8 вражеских целей. В результате атаки возникли пожары в двух частных домах, один человек получил контузию.

