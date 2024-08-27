На Хмельниччині вночі збили 8 ворожих цілей, виникли пожежі: є постраждалий
Київ • УНН
Вночі на Хмельниччині сили ППО збили 8 ворожих цілей. Внаслідок атаки виникли пожежі у двох приватних будинках, один чоловік отримав контузію.
На території Хмельницької області сили протиповітряної оборони збили 8 ворожих цілей у ніч на 27 серпня. Втім внаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Чоловік отримав контузію. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.
Сьогодні вночі під час повітряних тривог на території Хмельницької області наші сили ППО збили 8 ворожих цілей. Працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків
Голова ОВА вказав, що разом з тим, внаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Чоловік, який проживає в будинку отримав контузію.
Крім того, станом на ранок повністю відновлено електропостачання, у населених пунктах, де воно зникло після вчорашньої масованої атаки. Але через важку ситуацію в енергосистемі застосовуються графіки погодинних відключень.
Київщину другу ніч поспіль масовано атакував ворог: працювала ППО, були пожежі27.08.24, 08:33 • 23691 перегляд