В Хмельницкой области ночью сбили 8 вражеских целей, возникли пожары: есть пострадавший

На территории Хмельницкой области силы противовоздушной обороны сбили 8 вражеских целей в ночь на 27 августа. Впрочем, в результате атаки возникло возгорание двух частных домов. Мужчина получил контузию. Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

Сегодня ночью во время воздушных тревог на территории Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 8 вражеских целей. Работают все соответствующие службы и устанавливаются места падения обломков - написал Тюрин.

Председатель ОВА указал, что вместе с тем, в результате атаки возникло возгорание двух частных домов. Мужчина, проживающий в доме получил контузию.

Кроме того, по состоянию на утро полностью восстановлено электроснабжение, в населенных пунктах, где оно исчезло после вчерашней массированной атаки. Но из-за тяжелой ситуации в энергосистеме применяются графики почасовых отключений.

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