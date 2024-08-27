Киевскую область вторую ночь подряд массированно атаковал враг: работала ПВО, были пожары

Вторую ночь подряд российские войска атакуют Киевскую область дронами и ракетами. ПВО сбило цели, попаданий в инфраструктуру нет, пострадавших нет, пожары от обломков ликвидированы, сообщил во вторник глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Вторую ночь подряд враг массированно атакует Киевскую область комбинированно, применяя ударные дроны и ракеты. Тревога продолжается уже более 8 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. По оперативной информации, в результате падения обломков зафиксировано возгорание травяного настила и лесной подстилки за пределами населенных пунктов в нескольких громадах области. Пожары ликвидированы - написал Кравченко в Facebook.

Оперативные группы, по его словам, продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий атаки.

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