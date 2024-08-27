В Ровенской области ночью работала ПВО, из-за атаки рф повреждена линия электропередачи
Киев • УНН
Силы противовоздушной обороны Украины сбили воздушную цель врага в Ровенской области. Обломки повредили линию электропередачи, но люди не пострадали, на месте работают соответствующие службы.
В Ровенской области ночью сбили вражескую воздушную цель, обломками повреждена линия электропередачи, но люди не пострадали, сообщил во вторник глава Ровенской ОВА Александр Коваль, пишет УНН.
Силы ПВО ночью работали в Ровенской области. Есть сбитие воздушной цели врага. Спасибо нашим воинам за их работу. Люди не пострадали. При падении обломки повредили линию электропередач
На месте работают соответствующие службы, отметил глава ОВА.
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