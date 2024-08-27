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На Рівненщині вночі працювала ППО, через атаку рф пошкоджено лінію електропередачі

Київ • УНН

 • 27044 перегляди

Сили протиповітряної оборони України збили повітряну ціль ворога на Рівненщині. Уламки пошкодили лінію електропередачі, але люди не постраждали, на місці працюють відповідні служби.

У Рівненській області вночі збили ворожу повітряну ціль, уламками пошкоджено лінію електропередачі, але люди не постраждали, повідомив у вівторок голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, пише УНН.

Сили ППО вночі працювали на Рівненщині. Маємо збиття повітряної цілі ворога. Дякую нашим воїнам за їхню роботу. Люди не постраждали. Під час падіння уламки пошкодили лінію електропередач

- написав Коваль у Telegram.

На місці працюють відповідні служби, зазначив голова ОВА.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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