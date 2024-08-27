На Рівненщині вночі працювала ППО, через атаку рф пошкоджено лінію електропередачі

У Рівненській області вночі збили ворожу повітряну ціль, уламками пошкоджено лінію електропередачі, але люди не постраждали, повідомив у вівторок голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, пише УНН.

Сили ППО вночі працювали на Рівненщині. Маємо збиття повітряної цілі ворога. Дякую нашим воїнам за їхню роботу. Люди не постраждали. Під час падіння уламки пошкодили лінію електропередач