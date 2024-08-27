На Рівненщині вночі працювала ППО, через атаку рф пошкоджено лінію електропередачі
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони України збили повітряну ціль ворога на Рівненщині. Уламки пошкодили лінію електропередачі, але люди не постраждали, на місці працюють відповідні служби.
У Рівненській області вночі збили ворожу повітряну ціль, уламками пошкоджено лінію електропередачі, але люди не постраждали, повідомив у вівторок голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, пише УНН.
Сили ППО вночі працювали на Рівненщині. Маємо збиття повітряної цілі ворога. Дякую нашим воїнам за їхню роботу. Люди не постраждали. Під час падіння уламки пошкодили лінію електропередач
На місці працюють відповідні служби, зазначив голова ОВА.
У Рівному прогриміли вибухи27.08.24, 03:29 • 28993 перегляди