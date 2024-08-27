Київщину другу ніч поспіль масовано атакував ворог: працювала ППО, були пожежі

Другу ніч поспіль російські війська атакують Київську область дронами та ракетами. ППО збило цілі, влучань в інфраструктуру немає, постраждалих немає, пожежі від уламків ліквідовано, повідомив у вівторок голова Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.

Другу ніч поспіль ворог масовано атакує Київщину комбіновано, застосовуючи ударні дрони та ракети. Тривога триває вже більше ніж 8 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків зафіксовано загорання травʼяного настилу та лісової підстилки поза межами населених пунктів у декількох громадах області. Пожежі ліквідовані