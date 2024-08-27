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Київщину другу ніч поспіль масовано атакував ворог: працювала ППО, були пожежі

Київщину другу ніч поспіль масовано атакував ворог: працювала ППО, були пожежі

Київ • УНН

 • 23691 перегляди

Другу ніч поспіль ворог атакує Київщину дронами та ракетами. ППО збило цілі, влучань в інфраструктуру немає, постраждалих немає, пожежі від уламків ліквідовано.

Другу ніч поспіль російські війська атакують Київську область дронами та ракетами. ППО збило цілі, влучань в інфраструктуру немає, постраждалих немає, пожежі від уламків ліквідовано, повідомив у вівторок голова Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.

Другу ніч поспіль ворог масовано атакує Київщину комбіновано, застосовуючи ударні дрони та ракети. Тривога триває вже більше ніж 8 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків зафіксовано загорання травʼяного настилу та лісової підстилки поза межами населених пунктів у декількох громадах області. Пожежі ліквідовані

- написав Кравченко у Facebook.

Оперативні групи, з його слів, продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.

На Рівненщині вночі працювала ППО, через атаку рф пошкоджено лінію електропередачі27.08.24, 08:16 • 27044 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиївщина

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