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На Хмельниччині була рекордна 11-годинна повітряна тривога: які наслідки

Київ • УНН

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На Хмельниччині зафіксовано найдовшу з початку війни повітряну тривогу тривалістю 11 годин. Сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА, є пошкодження цивільних об'єктів.

На Хмельниччині була рекордна 11-годинна повітряна тривога: які наслідки

У Хмельницькій області зафіксовано найдовшу з початку війни повітряну тривогу тривалістю 11 годин. Сили ППО знищили 10 ворожих дронів, через атаку рф є пошкодження у житловому будинку, приміщення гаража та автомобіля, повідомив у понеділок голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.

Сьогодні була найдовша повітряна тривога для Хмельниччини з початку війни, тривалістю в 11 годин. За цей час наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА. Точне місце падіння уламків встановлюється. Станом на цю годину, повідомлень щодо травмованих чи загиблих не надходило. Внаслідок атаки пошкоджено вікна у житловому будинку, приміщення гаража та автомобіль.

- повідомив Тюрін.

З його слів, працюють усі відповідні служби.

На Хмельниччині повідомили про вибухи на тлі повітряної тривоги28.10.24, 10:28 • 22040 переглядiв

Юлія Шрамко

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