На Хмельниччині була рекордна 11-годинна повітряна тривога: які наслідки
Київ • УНН
На Хмельниччині зафіксовано найдовшу з початку війни повітряну тривогу тривалістю 11 годин. Сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА, є пошкодження цивільних об'єктів.
У Хмельницькій області зафіксовано найдовшу з початку війни повітряну тривогу тривалістю 11 годин. Сили ППО знищили 10 ворожих дронів, через атаку рф є пошкодження у житловому будинку, приміщення гаража та автомобіля, повідомив у понеділок голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.
Сьогодні була найдовша повітряна тривога для Хмельниччини з початку війни, тривалістю в 11 годин. За цей час наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА. Точне місце падіння уламків встановлюється. Станом на цю годину, повідомлень щодо травмованих чи загиблих не надходило. Внаслідок атаки пошкоджено вікна у житловому будинку, приміщення гаража та автомобіль.
З його слів, працюють усі відповідні служби.
На Хмельниччині повідомили про вибухи на тлі повітряної тривоги28.10.24, 10:28 • 22040 переглядiв