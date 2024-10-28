В Хмельницкой области была рекордная 11-часовая воздушная тревога: какие последствия
Киев • УНН
В Хмельницкой области зафиксирована самая длинная с начала войны воздушная тревога продолжительностью 11 часов. Силы ПВО уничтожили 10 вражеских БпЛА, есть повреждения гражданских объектов.
В Хмельницкой области зафиксирована самая длинная с начала войны воздушная тревога продолжительностью 11 часов. Силы ПВО уничтожили 10 вражеских дронов, из-за атаки рф есть повреждения в жилом доме, помещения гаража и автомобиля, сообщил в понедельник глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.
Сегодня была самая длинная воздушная тревога для Хмельницкой области с начала войны, продолжительностью в 11 часов. За это время наши силы ПВО уничтожили 10 вражеских БпЛА. Точное место падения обломков устанавливается. По состоянию на этот час, сообщений о травмированных или погибших не поступало. В результате атаки повреждены окна в жилом доме, помещение гаража и автомобиль
По его словам, работают все соответствующие службы.
В Хмельницкой области сообщили о взрывах на фоне воздушной тревоги28 октября 2024, 08:28 • 11131 просмотр